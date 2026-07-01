Haberler Yaşam Haberleri 32 katlı lüks gökdelende asansör skandalı! Elektrik kesildi, 45 dakika asansörde mahsur kaldılar!
Giriş Tarihi: 1.07.2026 19:25

32 katlı lüks gökdelende asansör skandalı! Elektrik kesildi, 45 dakika asansörde mahsur kaldılar!

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki 32 katlı lüks rezidansta elektrik kesilince jeneratör devreye girmedi. 151 metre yüksekliğindeki gökdelenin asansörü elektrik kesintisi nedeniyle durdu. 45 dakika asansörde mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların asansörden çıkarılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
32 katlı lüks gökdelende asansör skandalı! Elektrik kesildi, 45 dakika asansörde mahsur kaldılar!
  • ABONE OL

Bayraklı ilçesindeki 151 metre yüksekliğinde 32 katlı bir binada asansör skandalı yaşandı. Elektrik kesintisi yaşanınca jeneratör devreye girmedi. Yaklaşık 45 dakika boyunca içeride bekleyen bina sakinleri, iddiaya göre herhangi bir görevlinin müdahalesi olmadan, çevredeki esnafın yardımıyla mahsur kaldıkları asansörden kurtarıldı. Bina sakinleri, yaşananların ilk olmadığını, aylardır çözülemeyen sorunların artık can güvenliğini tehdit eder hale geldiğini dile getirdi.

ELEKTRİK KESİLİNCE JENERATÖR GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇALIŞMIYOR

Bina sakinleri, "Milyonlarca lira aidat ödüyoruz ancak en temel hizmetleri dahi alamıyoruz. Elektrik kesintilerinde jeneratör sistemi güvenli şekilde devreye girmiyor. Asansörlerde mahsur kalma riski ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Binada acil durumlarda müdahale edecek yeterli personel bulunmuyor" dedi. Biva Tower'ın sahibi Vahap Yılmaz, CHP'den 2019'da bayraklı Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
32 katlı lüks gökdelende asansör skandalı! Elektrik kesildi, 45 dakika asansörde mahsur kaldılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA