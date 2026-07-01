32 katlı lüks gökdelende asansör skandalı! Elektrik kesildi, 45 dakika asansörde mahsur kaldılar!

Bayraklı ilçesindeki 151 metre yüksekliğinde 32 katlı bir binada asansör skandalı yaşandı. Elektrik kesintisi yaşanınca jeneratör devreye girmedi. Yaklaşık 45 dakika boyunca içeride bekleyen bina sakinleri, iddiaya göre herhangi bir görevlinin müdahalesi olmadan, çevredeki esnafın yardımıyla mahsur kaldıkları asansörden kurtarıldı. Bina sakinleri, yaşananların ilk olmadığını, aylardır çözülemeyen sorunların artık can güvenliğini tehdit eder hale geldiğini dile getirdi.

ELEKTRİK KESİLİNCE JENERATÖR GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇALIŞMIYOR

Bina sakinleri, "Milyonlarca lira aidat ödüyoruz ancak en temel hizmetleri dahi alamıyoruz. Elektrik kesintilerinde jeneratör sistemi güvenli şekilde devreye girmiyor. Asansörlerde mahsur kalma riski ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Binada acil durumlarda müdahale edecek yeterli personel bulunmuyor" dedi. Biva Tower'ın sahibi Vahap Yılmaz, CHP'den 2019'da bayraklı Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör