33 yıllık tesisten Ankaralılar faydalanamıyor

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, "Bin 150 kişi kapasiteli bu salon 15 ay boyunca âtıl durumda kaldı. Bu güzel tesis tam 450 gün boyunca Ankaralı hemşerilerimiz tarafından kullanılamadı. Bir milyondan fazla kişinin tesisi kullanmasına engel olundu, binlerce sporcu 15 ay boyunca mağdur edildi" dedi.

ANLARALILAR MAĞDUR EDİLDİ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir konuyu gündeme getirdi. Özdemir, "Sizlere bir örnekten yola çıkarak Ankara Büyükşehir belediyesinin yönetim anlayışından bahsetmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tesisin bakanlıkta kalmasını talep etse de Belediye bürokratları tesisi almak istediler. 19 Kasım 2020 yılında tesis teslim edildi. Bin 150 kişi kapasiteli bu salon 15 ay boyunca âtıl durumda kaldı. Bu güzel tesis tam 450 gün boyunca Ankaralı hemşerilerimiz tarafından kullanılamadı. Bir milyondan fazla kişinin tesisi kullanmasına engel olundu, binlerce sporcu 15 ay boyunca mağdur edildi" diye konuştu.

NEDEN 15 AY BEKLENDİ

14 Kasım 2021'de bir haber çıktı: "Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in sembol haline dönüşen değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Sağlıksız koşullarda Büyükşehir Belediyesine devredilen Belpa Buz Pateni Tesisi, yenilenerek yeniden Başkentlilerin hizmetine açılacak." Ankara Büyükşehir Belediyesi, aradan tam bir sene geçtikten sonra projenin hazır olduğu söylendi. 9 Şubat 2022'de bir haber daha paylaşılıyor. İhaleye çıkılan tesisin ihalesi erteleniyor. Gerçekten büyük bir kayıp. İki gün sonra bir haber daha çıkıyor. Buz pateni pistimizin Kış Festivali ile açılacağı söyleniyor. Hem de Zakkum konseri ile!



Bu noktada Ankaralılar adına soruyorum:



Kış Festivali ve Zakkum konseri için ne kadar harcanacak? Bu harcanacak parayla tesisimize daha kalıcı tadilatlar yapılamaz mı? İşletemeyeceğiniz tesisi neden devraldınız? Madem geçici olarak açılabiliyordu, 15 ay neden Ankaralılara bu tesisi açmadınız?

Hâlihazırda var olan tesislerimizin bile vatandaşlarımız tarafından kullanılamaması çok üzücü. Gerçekten çok üzülüyorum. Ankaralılar yeni bir hayal kırıklığına daha uğradı.



Başkentlilerin hizmetine açılacak ifadelerine yer veridiğini söyleyen Özdemir, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, aradan tam 15 ay geçtikten sonra projenin hazır olduğu söylendi. Devir teslim tutanağında tüm sistemlerin çalışır hâlde teslim edildiği, buna buz temizleme aracının da dâhil olduğu görülüyor. Devirden 1 hafta önce müsabaka organizasyonu oldu madem eksiklikler vardı niye bu şekilde devir aldınız? Üstelik tesis teslim edilmeden de çeşitli tadilatların yapıldığı tutanakta belirtilmiş" şeklinde konuştu.