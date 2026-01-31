3.4 milyonluk sahte bal ve zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen ve piyasa değeri 3 milyon 395 bin TL olan 10 bin 650 kilo zeytinyağı, 400 kilo çam balı, 100 kilo nar ekşisi ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tağşiş ürünlerin Aydın'dan Çanakkale ve Bursa'ya sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla dün Köşk ilçesi Dalama karayolu üzerinde bir araç ile depoya operasyon düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.