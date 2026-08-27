35 bin Diyarbakırlı yüzmeyi öğrendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Diyarbakır'da bu yıl yaklaşık 35 bin kişiye yüzme eğitimi verildi. Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı kentte, serinlemek için su kanalı, nehir ve göletlere girerek boğulma tehlikesi yaşayan çocuk ve gençlerin önüne geçilmesi amacıyla ücretsiz yüzme kursları düzenleniyor. Kent genelindeki 15 yüzme havuzunda sürdürülen eğitimlerden çocukların yanı sıra gençler, yetişkinler ve engelliler de yararlanıyor. Kurslarda bu alandaki yetenekleri keşfedilenler ayrıca spora kazandırılarak, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

HEM EĞİTİM HEM SPOR

Haftanın belirli günlerinde uzman antrenör ve yüzme eğitmenlerinin gözetiminde yaş gruplarına göre verilen eğitimlerde, çocuk ve gençlerin güvenli şekilde yüzmeyi öğrenmesi ve yaz tatilini spor yaparak geçirmesi hedefleniyor. Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden eğitimlere ilişkin bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, "Gençlik Spor Bakanlığı'mızın en büyük projelerinden bir tanesi budur. Diyarbakır genelinde bizim 15 havuzumuz var. 17 ilçemizdeki bütün vatandaşlarımıza, 15 havuzda bu sene 7'den 77'ye yaklaşık 35 bine yakın kişiye yüzme öğrettik" dedi.

'SPORCU YETİŞTİRİYORUZ'

Öztekin, "Bu dönemde çok fazla boğulma vakaları oluyor. Diyarbakır'da özellikle çok fazla boğulma vakası oldu. Buna da bir önlem için farklı projeler geliştirdik. Hem gençlerimiz hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz faydalanabiliyor. Ayrıca engellilerimiz var. Engellilere yönelik seanslarımız da var, onlar da bu havuzlarımızdan faydalanabiliyor. 40'ın üzerinde cankurtaranımız, 50'nin üzerinde de yüzme antrenörümüzle birlikte, uzmanlar eşliğinde eğitimlerimize devam ediyoruz. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör