35 milyon araç sahibine müjde: Bu ekipmanlar için artık ceza kesilemeyecek

İçişleri Bakanlığı, uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla yaptığı bilgilendirmede, araçlara sonradan monte edilen ancak istenildiğinde sökülebilen port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatlarının teknik değişiklik olarak değerlendirilemeyeceğini duyurdu. Karar, Türkiye genelinde yaklaşık 35 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Bakanlığın açıklamasına göre, trafik denetimlerinde bu tür ekipmanlar artık Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AITM) kapsamında "tadilat" sayılmayacak. Bu nedenle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca sürücüler hakkında idari işlem uygulanmayacak.

AITM ALT KOMİTESİ KARARINI VERDİ

Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AITM) Alt Komitesi tarafından alınan kararda, port bagajların araç üzerine monte edilen taşıyıcı barlar üzerinde kullanılan, kapalı ve kilitli eşya taşıma ekipmanları olduğu belirtildi. Söz konusu ekipmanların aracın şasisine veya gövdesine kalıcı müdahalede bulunmadığı, yapısal bütünlüğünü ve güvenlik parametrelerini değiştirmediği vurgulandı. Bu nedenle port bagaj, araç üstü çadır ve benzeri sökülebilir ekipmanların teknik tadilat kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.

KESİLEN CEZALAR SONA ERİYOR

Daha önce bazı polis ve jandarma uygulama noktalarında, bu ekipmanları kullanan araç sahiplerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında 1.000 lira idari para cezası uygulanabiliyor, ayrıca ekipmanların projelendirilerek ruhsata işletilmesi için 30 gün süre veriliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte bu uygulamaya son verildi. Bundan böyle trafik ekipleri, yalnızca port bagaj, araç üstü çadır veya kayak taşıma aparatı bulunduğu gerekçesiyle sürücülere ceza kesemeyecek.

KANUNUN 32'NCİ MADDESİ NE DÜZENLİYOR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklerin 30 gün içinde tescil kayıtlarına işlenmesini zorunlu kılıyor. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde idari para cezası uygulanırken, mevzuata aykırı teknik değişiklik yapılan araçlar ise uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilebiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın son değerlendirmesiyle birlikte, port bagaj ve benzeri sökülebilir ekipmanların teknik değişiklik olarak kabul edilmemesi nedeniyle bu hükümlerin söz konusu ekipmanlar için uygulanmayacağı netlik kazandı.

BAKANLIKTAN UYGULAMA BİRLİĞİ TALİMATI

İçişleri Bakanlığı, valiliklere ve trafik denetim birimlerine gönderdiği yazıda, uygulamada birlik sağlanması amacıyla trafik kontrollerinde port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlar nedeniyle 2918 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi kapsamında işlem yapılmaması talimatını verdi.