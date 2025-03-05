35 ünite kan bağışlayan kuaföre Kızılay’dan ödül

Kocaeli'nin Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde erkek kuaförlüğü yapan Kenan Kuzgun'un (47) kan bağışı hikâyesi, askerlik yıllarında başladı. Askerde, kan verenlerin bir gün istirahat edebileceğini duyunca ilk kan bağışını "kaytarmak" amacıyla yaptı.

Ancak zamanla bu davranışın ne kadar önemli olduğunu kavradı. Kazalar, hastalıklar ve acil kan ihtiyaçları, onu derinden etkileyerek düzenli bağış yapmaya yöneltti. Bugüne kadar 35 ünite kan bağışlayan Kuzgun, Kızılay tarafından altın madalya ile ödüllendirildi. Arkadaşları tarafından "Altın Kol" ve "Kan Bankası" olarak adlandırılan Kuzgun, sağlığı el verdiği sürece kan bağışına devam edeceğini söylüyor.