35 yıl hapis cezaları olan üç firari drone destekli operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti suçla mücadelede aranan firarilere yönelik operasyonlar düzenledi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Maltepe İlçesi Zümrüt Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı. "Silahla Yaralama, Araç Kurşunlama ve İş Yeri Kurşunlama" suçlarından aranan, iki yıl üç ay yedi gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki H.S. yakalanarak gözaltına alındı. Saklandığı iş yerinde yakalanan firari H.S.'nin üzerinde bir ruhsatsız tabanca ve 15 mermi bulundu. Silah ve mermilere el konuldu.

SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce Maltepe İlçesi Gülensu Mahallesi'ndeki bir adrese de Drone destekli operasyon düzenlendi. "Yağma, Uyuşturucu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından toplamda 33 yıl beş ay yedi gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranan D.Y. (37) ile Z.S. (32) isimli 1'i kadın iki firari de yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ruhsatsız tabanca ve 3,74 gram Marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen, aranan ve toplamda 35 yıl sekiz ay 14 gün kesilmiş hapis cezaları bulunan üç firari de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzenlenen operasyonlarda ayrıca "Uyuşturucu" suçundan aranan D.Ö. (26) ve A.Ç. (24) isimli iki firari de gözaltına alındı ve tutuklandı.