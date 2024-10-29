350 aile savcılığa başvurdu

İstanbul ve Tekirdağ'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlanmıştı. Kamuoyunun gündemine oturan skandalda çetenin, 10 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Çetenin ayrıca soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i de makamında tehdit ettiği belirlenmişti. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin kamuoyuna yansımasından sonra bebekleri yenidoğan ünitelerinde ölen aileler savcılığa koştu. 100'ü CİMER kanalıyla, 250'si ise yüz yüze olmak üzere toplamda 350 mağdur olduğunu iddia eden bir aile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Ailelerin yenidoğan ünitelerinde vefat eden bebeklerinin ölümlerini şüpheli bularak araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Şikâyetler incelemeye alınarak her biri için ayrı dosya oluşturuldu.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın tamamlanması ile hazırlanan fezleke 9 Ekim'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. 22'si tutuklu toplam 47 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve yardım etme, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sahtecilik, ihmal suretiyle ölüme sebep olma suçlarından hazırlanan iddianame 16 Ekim'de Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianameyi kabul eden mahkeme ilk duruşmanın 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.