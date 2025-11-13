350 bininci deprem konutunu Başkan Erdoğan teslim edecek! "Memleket aşkıyla 350 bin yuva tamam"





ARTIK SON DÜZLÜK: TESLİMAT 350 BİN 178'E YÜKSELECEK

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek. Yıl sonuna kadar bu sayı 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983'e yükselecek ve deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları tamamlanmış olacak.



ADIYAMAN'DA 38 BİN 533 TESLİMAT

Törene ev sahipliği yapacak olan Adıyaman, depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde büyük bölümü yeniden inşa edilen Adıyaman, asrın inşa seferberliğinin simge şehirlerinden biri oldu. Törende kentte teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 38 bin 533'e yükselecek. Adıyaman'da yıl sonunda 30 bin 835'i konut, 2 bin 580'i iş yeri ve 10 bin 158'i köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölümün yapımı tamamlanmış olacak.