356,6 milyon lira değerinde kaçak 24 lüks araç ele geçirildi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller neticesinde şüpheli görülen 12 konteyner incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde 'Araç ve konteyner tarama sistemine sevk edilen konteynerlerde yoğunluk tespit edildi. Arama yapılmak için açılan konteynerlerin içerisinden, beyan edildiği gibi el aletleri ve dokumaya elverişli yer kalıpları yerine, 24 adet çeşitli marka ve modellerde lüks araçlar çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 356.6 milyon Türk Lirası olan araçlara el konuldu.