Haberler Yaşam Haberleri 359 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 359 Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:03 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:03

359 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 359 Nerenin Numarası?

359 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 359 Nerenin Numarası?

Pek çoğumuz kime ait olduğunu ve nereden arandığını bilmediğimiz birçok telefon numarası ile karşı karşıya kalmışızdır. Bu telefon numaralarının birçoğu da yurt dışına aittir. Her ülkenin kendine ait bir kodu bulunmaktadır. Bu kodlar sayesinde o ülkede bulunan kişilerle kolay iletişim sağlanabilmektedir. Peki, 359 nerenin kodudur, nereye aittir? 359 nolu telefon hangi ülkenin kodu ve nerenin numarası? İşte bu kodun ait olduğu ülke…

Telefon kodları farklı bölgede bulunan kişiler ile kolay iletişim kurmamızı sağlayan numaralardır. Telefonların başında bulunan bu kodlar her ülke için farklı şekilde belirlenmiştir. Örneğin Türkiye +90 koduna sahiptir. 359 da bu kodlar arasında yer alan ve merak edilen kodlardan biridir. Bu kodla başlayan bir telefondan arama alan vatandaşlar, 359 nerenin, hangi ülkenin kodu diye araştırıyor. İşte, 359 nolu telefon hakkında tüm detaylar…

359 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu?

359, Bulgaristan'a ait telefon kodlarından biridir. Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi ülkeler arası iletişimde de kodlar kullanılmaktadır. Bulgaristan'ı aramak için de 359 nolu telefon kodu, gerekli numaranın ön kısmına yazılmalıdır. Bulgaristan'ı aramak isteyenler bu kod sayesinde rahatlıkla orada bulanan kişiler ile iletişim sağlayabilirler. Ayrıca 359 kodu ile başlayan bir numara ile karşılaşanlar bu numaranın Bulgaristan'a ait olduğunu bilebilirler.

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359 Nerenin, Hangi Ülkenin Kodu? 359 Nerenin Numarası?
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