36 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 826 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri mercek altına alındı.

PARA TRAFİĞİ VE HESAPLAR İNCELENDİ

Operasyonlarda şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettiği, bahis reklamları yaptığı, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirlendi.

36 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar Adıyaman, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi.