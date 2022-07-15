36 yerinden bıçaklanarak katledilmişti! Nazmi Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in önceki gün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki çiftlikte bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan ön otopsi sonucu Arıkan'ın 62, şoförü Eker'in 38 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Güvenlik güçleri olayın faili olarak Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'yı (48) İstanbul Etiler'de gözaltına aldı.

Aynı zamanda eğitim kurumları sahibi Akçekaya'nın cinayet mahalline olaydan birkaç saat önce otobüs ve sonrasında taksiyle geldiği, Nazmi Arıkan ile geçmişten alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu, cinayetin ardından yine taksi ve otobüs kullanarak İstanbul'a kaçtığı belirlendi. Emmiyet güçleri tarafından gözlaltına alınan cinayet zanlısı Çanakkale'ye gönderildi.

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36 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in otopsi işlemleri tamamlandı. Şerif Eker'in kardeşi otopsi raporuna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Arıkan'ın 36, Eker'in ise 34 yerinden bıçaklandığı iddia edildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze töreni sırasında maktülün oğlu Kurtuluş Arıkan taziyeye gelen misafirleri karşılarken, Nazmi Arıkan'ın tabutuna sarılarak ağlayan eşi yürekleri dağladı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde özel eğitim kurumu sahipleri ve eğitim kurumlarına ait derneklerin çoğunlukta olması dikkat çekti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Nazmi Arıkan'ın cenazesi Zincirlikuyu mezarlığına getirildi. İkindi namazının ardından Zincirlikuyu Camisinden kaldırılan cenaze törenine Arıkan'ın acılı ailesi katılırken eğitim camiasından birçok dernek başkanı ve temsilciler eşlik etti.

Arıkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.