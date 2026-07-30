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Giriş Tarihi: 30.07.2026 15:50

37 yaşındaki kadın eski savcının evinde ölü bulundu: Savcı tutuklandı

37 yaşındaki Özlem Yıldız, Başakşehir'de bulunan hakim-savcı lojmanlarında eski savcının evinde ölü bulundu. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
37 yaşındaki kadın eski savcının evinde ölü bulundu: Savcı tutuklandı
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28 Temmuz günü akşam saatlerinde Baiakşehir Vaditepe'de meydana gelen olay şöyle yaşandı: Acil Yardım Hattı'na gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Özlem Yıldız'ı, Başakşehir'deki hakim-savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü buldu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, eski savcının tutuklandığı öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından netlik kazanacak.

TUTUKLANDI

Olayın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli eski savcı tutuklandı. Savcı, genç kadının intihar ettiğini ileri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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37 yaşındaki kadın eski savcının evinde ölü bulundu: Savcı tutuklandı
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