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Giriş Tarihi: 29.07.2026

38 düzensiz göçmen yakalandı

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Bursa'da düzensiz göçün önlenmesi, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile operasyonlarda 38 yabancı uyruklu şahıs ve organizatör konumundaki 6 şüpheli yakalandı. Kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı organizatörleri hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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38 düzensiz göçmen yakalandı
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