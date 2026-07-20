38 kişiyi kurtaran Türk’e Venezuela’dan devlet nişanı

Türk vatandaşı İbrahim Eser, Venezuela
'da enkaz altından 38 kişiyi kurtardı. Çifte depremlerden ağır etkilenen La Guaira kentinde yapılan törende, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Eser'i yaptığı bu yardımlardan dolayı "Devlet Nişanı" ile onurlandırdı. Jorge Luis Garcia Carneiro Stadyumu'nda düzenlenen törende Rodriguez, Eser'e bizzat yaklaşarak ismiyle hitap etti ve "Seni ve yaptıklarını internetten takip ediyorum, her şey için çok teşekkür ederim" dedi. Eser, Rodriguez'in özel ilgi göstermesinin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek "Bu onur bize ait. İlk günkü gibi çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.