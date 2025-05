38 yıllık öğretmen geri dönüşümden çocukları mutlu etmek için oyuncaklar üretiyor!

Hem ağacın geri dönüşümünü oyuncakla çocuklara kazandıran Muzaffer Sağır çocuklara doğal ve ekolojik oyuncaklar yaparak çocuklara hizmetkar olduğunu söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde oyuncak stantı ile dikkati çeken 38 yıl öğretmenlik yapan Geleneksel Ahşap Oyuncak Sanatçısı Muzaffer Sağır da festivalin ilgi gören isimlerindendi. Öğrencilerine "Hiçbir şey çöp değildir" anlayışını aşılayan Sağır, emekliliğinin ardından tüm zamanını çocuklar için doğal ve ekolojik oyuncaklar üretmeye adadığını ifade etti. 1980 yılında küçük yaşta kaybettiği oğlu Mustafa'nın hayatında derin bir iz bıraktığını belirten Sağır, "O acının ardından dedim ki kendi kendime: 'Bütün öğrenciler benim Mustafamdır.' O günden sonra çocukların hizmetkârı olmaya söz verdim. Emekli olunca da bu sözümün arkasında durdum. Çünkü çocuklar sayesinde hayatta kaldım," dedi.

Ahşapla aralarındaki bağın zamanla derinleştiğini vurgulayan Sağır, şunları söyledi: "O kuru tahtaların içinde bir can, bir sıcaklık olduğunu hissettim hep. İstanbul sokaklarından topladığım atık parçaları, eski marangoz atölyelerinden kalan kırık dökük tahtaları elime aldım, onlara yeniden hayat verdim. Her oyuncakta biraz Mustafa'yı, biraz öğrencilerimi gördüm. Ben sadece oyuncak yapmıyorum; sevgiyle, sabırla, doğallıkla işliyorum her birini. Sağ olsunlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı da bana 'Geleneksel Ahşap Oyuncak Sanatkârı' unvanını layık gördü. Ama benim için en büyük unvan, bir çocuğun gözlerindeki sevinci görebilmek. Ahşabın gözyaşlarını silip onu oyuncağa dönüştürüyorum. Çünkü biliyorum ki bir çocuğun yüzündeki tebessüm, her emeğe değer." dedi.

ETNOSPOR FESTİVALİ YENİ NESİL İÇİN BÜYÜK FIRSAT YARATTI

Etnospor Festivali ile unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve geri dönüşümle mobilyadan, ağaç parçalarından oyuncak yapılabileceğini yeni nesile aktarma fırsatı yakaladığını belirten oyuncak sanatçısı Muzaffer Sağır, ahşabın gözyaşları olarak adlandırdığı geri dönüşümle tahta parçalarını oyuncak yaparak çocuklarla buluşturduğunu kaydetti.