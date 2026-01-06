‘39 ilçemizde kitap fuarı düzenleyeceğiz’

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamında yer alan 'İstanbul Valiliği Kitap Fuarı' Küçükçekmece'de açıldı. Fuarı'n açılışında bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor kitap okuma projemizde iki senede 6,5 milyon olan kitap sayımızı yüzde 100 artırma hedefimiz var. Kitabın olması kıymetli, kitabın okunması daha kıymetli. Daha önemlisi de yazarlarla okurların buluşması. Küçükçekmece'mizde başladık, 39 ilçemizde kitap fuarını inşallah hemşerilerimizle buluşturacağız" dedi. 120'den fazla yayınevi ile 20'den fazla söyleşi ve yazarın okurlarla buluşacağı fuar, 05-11 Ocak tarihleri arasında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda kitapseverlerle olacak.