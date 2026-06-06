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Giriş Tarihi: 6.06.2026 11:21

39 ilde DEAŞ'a darbe: 361 şüpheli yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 361 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ve çeşitli finansal varlıklara el konuldu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
39 ilde DEAŞ’a darbe: 361 şüpheli yakalandı!
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

361 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı değerlendirilen 361 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütsel bağlantılarının tespiti ve finansal hareketlerinin ortaya çıkarılması için incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

RUHSATSIZ SİLAH, MÜHİMMAT, ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ile örgüte ait olduğu değerlendirilen finansal varlıklar ele geçirildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DEAŞ #MİT

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