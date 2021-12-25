390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor! Dikkat çeken saat detayı...





"YUMURTACI MEHMET EFENDİ TARAFINDAN YAPILDIĞINDAN BERİ AĞIR HASAR ALMAMIŞ"

Tezer, çocukluğunda caminin kapalı olduğunu ve küçük tadilatlar görmesinin ardından ibadete açıldığını vurguladı. Ayrıca caminin hiçbir ağır hasar almadığını da sözlerine ekleyen Tezer, "Cami çocukluğumuzda kapalıydı. Mahalle büyüklerimizden bazılarının ön ayak olmasıyla cami tekrar ibadete açıldı. Bir tamirat yapıldı ve o günden beri hizmet veriyor. Ara sıra tadilatlar yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu için bazen vakıflar tadilatlar yaptı. En son 1999 Gölcük Depremi'nde hafif hasar aldığı için tadilat yapıldı. Yani, Yumurtacı Mehmet Efendi tarafından yapıldığından beri ağır hasar almamış. Bakımsızlıktan dolayı ufak tefek tamiratlar olmuş" şeklinde konuştu.