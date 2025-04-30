4 ayda tarihi rekor: 8.9 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Türkiye'nin 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini ve 2025 yılı için turizm hedeflerini açıkladı. Ersoy, Türkiye'nin turizmden yılın ilk 4 ayında 8.9 milyon turisti ağırlayarak 9.5 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bakan Ersoy, 2025 yılında 65 milyon turistin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade ederek bundan 64 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

RUSYA BİRİNCİ SIRADA

Ersoy, "2025 hedefi 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Geçen seneye göre ziyaretçi sayısında yüzde 4.4, gelirlerde yüzde 4.7 artış öngörüyoruz. Türkiye ziyaretçi sırasında 2017'de 8. sıradaydı, geçen yıl 4. sıraya kadar çıktı. Ziyaretçi sayılarına baktığımızda 2017'de ilk çeyrekte 4.8 milyon ziyaretçi almıştık. Bu sene ilk çeyreği 8.9 milyon ziyaretçiyle kapattık. Yıl sonu ortalamasına baktığımızda hedefimizde yüzde 4.4'lük artış olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'yi en çok Rus ve Alman turistlerin ziyaret ettiğine değinen Bakan Ersoy, "Geçen yıl ziyaretçilerde 6.71 milyon ile Rusya birinci, 6.62 milyon ile Almanya ikinci, 4.43 milyon ile Birleşik Krallık üçüncü, 3.28 milyon ile İran dördüncü, Bulgaristan 5. sırada. Bu senenin ilk çeyreğini 8.9 milyon ziyaretçiyle kapattık" diye konuştu. Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde 9.5 milyar dolar gelir elde ettiğini aktaran Bakan Ersoy, "Türkiye 9.5 milyar dolarla ilk çeyrekteki en iyi gelirini yakalamış oluyor. Özetle 2025 yılındaki 64 milyar dolar gelir hedefimize paralel bir sonuçla ilk çeyreği kapatmış olduğumuzu sevinerek söyleyebilirim" dedi. 2025 Yılı Türkiye Kültür Yolu Festivali hakkında da detaylar paylaşan Bakan Ersoy, "Bu yıl 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Manisa, Malatya, Mardin ve Kayseri'yi ekleyerek 20 şehre çıkıyor. Bu sene Adana ile 5 Nisan'da başladı. 10 Kasım'da Antalya ile final yapacağız" dedi.