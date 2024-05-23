4 aylık bebek kazada can verdi

Isparta-Antalya karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 aylık bebek T.N.G. hayatını kaybederken, baba İbrahim G. (25) ve anne Ceren G. (21) hafif şekilde yaralandı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Tanrıkulu (50) hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Türkoğlu (65) yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Muhammet Emin Ehil öldü. Osmaniye, Gaziantep, Antalya, Erzurum'daki kazalarda da 4 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan ÖZTÜRK - Özgür ÖZDEMİR - Arda ALTUN/
SABAH