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Giriş Tarihi: 11.09.2026 15:13

4 ayrı kurşunlama ve tehdit olayının şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Ankara’da 4 farklı kurşunlama ve nitelikli tehdit olayında adı geçen Ç.C.İ., sabaha karşı düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Operasyonda aynı adreste bulunan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.V. de gözaltına alındı.

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UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
4 ayrı kurşunlama ve tehdit olayının şüphelisi kıskıvrak yakalandı
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Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı ilçelerde meydana gelen 4 ayrı kurşunlama ve nitelikli tehdit olayına karıştığı belirlenen Ç.C.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin saklandığı adres tespit edildi. Sabahın erken saatlerinde Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.C.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

8 YIL HAPİS CEZASI OLAN BAŞKA BİR ŞAHIS AYNI ADRESTE YAKALANDI

Operasyon sırasında adreste bulunan O.V.'nin de yapılan sorgulamasında hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. O.V. de ekipler tarafından yakalandı. İki şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

#ANKARA

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4 ayrı kurşunlama ve tehdit olayının şüphelisi kıskıvrak yakalandı
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