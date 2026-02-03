4 bilezik için evlat katili oldu

Çan'da yaşanan kanlı tartışma, 4 ay önce M.E.'nin evinden bileziklerinin kaybolmasıyla başladı. İddiaya göre M.E. yeni bir otomobil satın almak için evde sakladığı 4 bileziği bulamayınca eşine sordu. Anne S.E. bilezikleri takmak için kızı G.A.'nın ödünç aldığını söyledi. Baba M.E. kızını arayarak bileziklerini geri getirmesini istedi. G.A. ise bir davette takmak için aldığı altınları ertesi gün abisi Erkan Elmas'a teslim ettiğini söyledi.

"ALTINLARIMI GETİR"

4 bileziğin oğlunda olduğunu öğrenen baba M.E., oğlunu arayarak altınları geri iade etmesini istedi. Ancak geçen onca süreye rağmen altınlar gelmedi. Bu süreçte baba oğul arasında tartışmalarda devam etti.

"BENİM BİLEZİĞİM BU DEĞİL"

İddiaya göre dün akşam saatlerinde kavganın daha fazla uzamamasını isteyen M.E.'nin kızı G.A. kuyumcudan bozdurduğu 4 bilezikle eşiyle birlikte babasının evine gitti. Bilezikleri alan baba M.E. altınların gramajının çok düşük olduğunu ileri sürerek kabul etmedi ve oğlu Erkan Elmas'ı arayarak kendi bileziklerini istedi.

SOPALI BIÇAKLI KAVGA

Telefonu kapatan Erkan Elmas, babasının evine gitti. Elinde sopa ile içeriye girdiğini gören baba M.E., mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile sopa darbelerine karşılık verdi. Yaşanan boğuşmada baba M.E. oğlunu göğsünden yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba M.E. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.