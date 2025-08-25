4 binden fazla artçı oldu

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkez üssü Sındırgı olan depremin ardından 4 binden fazla artçı meydana geldi. Bunların en büyüğü, önceki akşam 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem, Bursa, Kütahya ve İzmir'de de hissedildi. Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, artçıların 15 gündür sürdüğünü ve beklenmedik bölgelerde yoğunlaştığını belirtti. Öte yandan Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün 3.4 büyüklüğünde, 3.1 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.