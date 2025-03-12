4 çocuk annesi kadın 13 kurşunla öldürüldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, önceki gece saat 21.00 sıralarında Hisar Mahallesi'ndeki bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının evli ve 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Meltem Menteşeli olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulundu.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Genç kadın, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Bozdoğan Karabağlar Mahalle Camisinde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı mahalle mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. ve T.A, B.G. ile F.Ö'yü gözaltına aldı. Firari M.E'yi arama çalışması ise sürüyor.