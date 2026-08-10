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Giriş Tarihi: 10.08.2026 18:22

4 çocuk annesi kadının esrarengiz ölümü: Otomobilde yanmış bedeni bulundu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi S.K., bir yakınıyla vedalaşmak için evden ayrıldı. Bir daha kadından haber alınamaması üzerine yakınları durumu ihbar ederken, talihsiz kadın otomobilde yanmış halde bulundu. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
4 çocuk annesi kadının esrarengiz ölümü: Otomobilde yanmış bedeni bulundu!
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Olay, 8 Ağustos'ta, Karpuzcu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 4 çocuk annesi S.K., bir yakınıyla vedalaşmak ve kahve içmek için çocuklarını kayınvalidesine bırakıp evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan S.K.'nin yakınları, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi.

YANMIŞ OLARAK BULUNDU!

Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda S.K.'ye ulaşılamazken, Karacadağ bölgesindeki kırsal alanda otomobilin yandığı yönünde ihbar geldi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yanmış halde cesetle karşılaştı. Aynı olayda yaralanan Ş.U. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.U., sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yapılan incelemede yanan otomobildeki cesedin, kayıp olarak aranan S.K.'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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4 çocuk annesi kadının esrarengiz ölümü: Otomobilde yanmış bedeni bulundu!
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