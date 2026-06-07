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Giriş Tarihi: 7.06.2026 23:15

4 çocuk babası evde tabanca ile vurulmuş halde bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk babası Zeki Özdemir (30), evde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
4 çocuk babası evde tabanca ile vurulmuş halde bulundu
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Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının, Zeki Özdemir'in tabanca ile vurulduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 4 çocuk babası Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özdemir'in cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü. Özdemir'in mi intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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4 çocuk babası evde tabanca ile vurulmuş halde bulundu
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