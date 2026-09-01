Haberler Yaşam Haberleri 4 çocuk babası Mehmet'ten acı haber geldi: Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 1.09.2026 12:35

4 çocuk babası Mehmet'ten acı haber geldi: Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu

Gaziantep'te geçen hafta evinden çıkıp bir daha dönmeyen 4 çocuk babası Mehmet Akhan'dan acı haber geldi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
4 çocuk babası Mehmet’ten acı haber geldi: Fırat Nehri’nde cansız bedeni bulundu
  • ABONE OL

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Akhan, 24 Ağustos pazartesi günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. İşe de gitmeyen Akhan'ın ailesi güvenlik güçlerine başvurarak oğullarının hayatından endişe ettiklerini belirterek bir an önce bulunmasını istedi.

Bir arkadaşını arayarak "Hakkını helal et" dediği ve Fırat Nehri'nden bahsettiği öğrenilen Akhan'ın yakınları, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Akhan'ın hayatından endişe eden aile, yakınlarıyla birlikte Fırat nehri kıyısında da arama yaptı. Akhan'ın bulunması için yapılan çalışmalar devam ederken 4 çocuk babası adamın cansız bedeni Fırat nehrinde bulundu. Akhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
4 çocuk babası Mehmet'ten acı haber geldi: Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA