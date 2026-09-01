4 çocuk babası Mehmet’ten acı haber geldi: Fırat Nehri’nde cansız bedeni bulundu

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Akhan, 24 Ağustos pazartesi günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. İşe de gitmeyen Akhan'ın ailesi güvenlik güçlerine başvurarak oğullarının hayatından endişe ettiklerini belirterek bir an önce bulunmasını istedi.

Bir arkadaşını arayarak "Hakkını helal et" dediği ve Fırat Nehri'nden bahsettiği öğrenilen Akhan'ın yakınları, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Akhan'ın hayatından endişe eden aile, yakınlarıyla birlikte Fırat nehri kıyısında da arama yaptı. Akhan'ın bulunması için yapılan çalışmalar devam ederken 4 çocuk babası adamın cansız bedeni Fırat nehrinde bulundu. Akhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.