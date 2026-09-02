4 çocuk babası Türk vatandaşı Belçika’da hayatını kaybetti: Dayısından kan donduran iddia!





"BABALARI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Yeğeninin 4 çocuğunun olay sırasında parkta bulunduğunu belirten Öğüşlü, "Benim yeğenim sadece çocuklarını korumak için öldürüldü. Türkiye Cumhuriyeti devletinden yardım istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmamasını istiyoruz. Belçika hükümetine de güveniyoruz ve olayın aydınlatılmasını bekliyoruz. 4 çocuğu var, babaları gözlerinin önünde öldürüldü. Çocukların psikolojik destek almasını istiyoruz. Hala tehdit altında olduklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun'un uzun yıllardır Belçika'da çalıştığını anlatan Öğüşlü, "Yeğenim orada bir kablo fabrikasında işçiydi. Evine ve çocuklarına bağlı bir insandı. Sadece parka gidip çocuklarını oynatmak istedi ve canından oldu" şeklinde konuştu.