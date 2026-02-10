4 gün sonra emekli olacaktı! Trafik kazasında hayatını kaybetti

Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Kazım Kızıl emekliliğine 4 gün kala Bartın Zonguldak Karayolu Akmanlar mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak Karayolu Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 55 yaşındaki Kazım Kızıl, emeklilik işlemlerini yapmak ve mesai arkadaşları ile helalleşmek için Bartın'a geldi. Arkadaşları ile helalleşip, emeklilik işlemlerini tamamladıktan sonra memleketi olan Zonguldak'a dönerken, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen R.D yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada ağır yaralanan polis memuru Kazım Kızıl sağlık ekipleri tarafından kısa sürede Bartın Devlet Hastanesine ulaştırdılar. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bartın Emniyet Müdürlüğü personeli Kazım Kızıl son olarak Bartın Adliye Saray girişindeki polis noktasında görev yaptığı ve 4 gün sonra hizmet süresi biteceği ve emekli olacağı öğrenildi. Konu hakkında soruşturma başlatıldı.