4 günde 2 motor çalan hırsızlar yakalandı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 7 Eylül'de Feyzullah Mahallesi'nde, 11 Eylül'de ise Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığının aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Ekipler tarafından olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan saha çalışmalarıyla şüphelilerin M.S.Ş. ve R.F.Ş. isimli 16 yaşındaki yaşı küçük şahıslar olduğu belirlendi. Düzenlenen çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN MOTOSİKLET BULUNDU

11 Eylül'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde çalınan motosiklet ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yine Bağlarbaşı Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Motosiklet, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.S.Ş. serbest bırakıldı. R.F.Ş. ise "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.