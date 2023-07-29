4 gündür kayıp kişi ölü bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş metruk binada meydana gelen olayda Muratlı İtfaiye ve Belediye ekiplerine kötü koku ihbarı gelmesi üzerine, gelen ekiplerin köpek cesedini aldıkları esnada bir erkek şahsın boynundan asılı vaziyette olduğunu gördü.

Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verdi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın üzerinden Ramazan Şerbetçi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıkartıldı.

Şahsın yapılan sorgulamasında daha önce intihara teşebbüs suçundan adli tahkikat düzenlendiği, psikiyatri tedavisi gördüğü, ailevi problemleri olduğu, intihar edeceği konusunda çevresine konuştuğu öğrenildi.

4 gündür kayıp olan Ramazan Şerbetçi'nin ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu henüz bilinmemekle birlikte, konu ile ilgili tahkikat devam ediyor.