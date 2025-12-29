4 ilde 412 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor! Ekiplerin çalışmaları sürüyor

MUŞ'TA 315 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kardan dolayı kent genelinde dün kapanan 333 köy yolundan 315'i ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise yoğun mesai sonucu yolların büyük bölümünü açtıklarını söyledi.

Yentür, kapalı 18 köy yolunu da en kısa sürece açmak için ekiplerin çaba gösterdiğini belirtti.

Kent merkezinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Göletli Park'taki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlardaki karları temizledi.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ulaşımda mağduriyet yaşanmaması için 113 personel ve 68 iş makinesiyle sahada görev yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Şenyayla-Üçevler grup köy yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Yöre sakinlerinden Bedri Özdemir, köylerinin yolunun kardan kapandığını belirterek, "İl Özel İdaresi ekipleri yolumuzu açtı. Allah devletimize zeval vermesin. Önceki yıllarda kar kalınlığı 3-4 metreyi buluyordu. Son yıllarda o kadar kar yağmıyor." dedi.

Bayram Subaşı ise yolun açılmasıyla şehir merkezine rahatlıkla gidebildiklerini dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

BİTLİS'TE 87 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipiden dolayı 87 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Dünden bu yana 203 köy yolunu açtıklarını ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kalan köy yollarında çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar ve soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler ve vatandaşlar, evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.