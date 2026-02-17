4 ilde dev FETÖ operasyonu: Gizli düzenek halinde ses kayıt cihazı ile yakalandılar! 70 gözaltı

Edinilen bilgiye göre MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda; Kayseri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

144 ekip, 676 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon süresince; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.