4 ilde suç örgütüne şafak baskını

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; lideri yurtdışında bulunan bir suç örgütüne operasyon yaptı. İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, mala zarar verme, işyeri ve araç kurşunlanması ve tehdit suçları olmak üzere toplamda dokuz ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen 33 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.