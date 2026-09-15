4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetlerinde para naklinde kullanılan banka hesaplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 13 şüpheli tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bitlis merkezli İstanbul, Ankara ve Bilecik'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör