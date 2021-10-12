4 ile bölünebilme kuralı nedir? 4 ile kalansız bölünme kuralı örnek soruları

4 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 4 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için vereceğimiz örneklerle istediğiniz her sayı için rahatça işlem yapabileceksiniz.
4 ile bölünebilme kuralı nedir?
Bir doğal sayının son iki basamağı 4'ün katı ya da 00 ise bu sayı 4 ile tam bölünüyor demektir. Kalanı bulma işlemi için de o aynı sayının son iki basamağındaki sayıyı 4'e böldüğümüzde kalan kaç ise ilk sayının da 4'e bölümünden kalan sayı odur.
4 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 9613A sayısı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa A sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
4 ile bölünebilme kuralı örnek soru: Beş basamaklı 1626A sayısının 4'e kalansız bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaç olmalıdır?
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