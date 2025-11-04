Haberler Yaşam Haberleri 4 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları: MP TV ve Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 4.11.2025 19:12

4 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları: MP TV ve Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi 4 Kasım 2025 Salı akşamı noter huzurunda yapılıyor. 23 milyon 799 bin 532 TL’lik büyük ikramiye için talihliler merakla bekleniyor. Milli Piyango Online sistemi ve MP TV canlı yayınında gerçekleştirilen çekilişin ardından, “4 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu gündeme geldi. İşte, 4 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 4 Kasım 2025 Salı akşamı gerçekleştiriliyor. Bu haftaki çekilişte 23 milyon 799 bin 532 TL'lik büyük ikramiyenin kime isabet edeceği merak ediliyor. Şans oyunu severler, kazandıran numaraları öğrenmek için Milli Piyango Online sistemine yöneldi. İşte, 4 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

4 KASIM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

