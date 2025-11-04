4 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları: MP TV ve Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 4 Kasım 2025 Salı akşamı gerçekleştiriliyor. Bu haftaki çekilişte 23 milyon 799 bin 532 TL'lik büyük ikramiyenin kime isabet edeceği merak ediliyor. Şans oyunu severler, kazandıran numaraları öğrenmek için Milli Piyango Online sistemine yöneldi. İşte, 4 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.