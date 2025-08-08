Haberler Yaşam Haberleri 4 kilo uyuşturucuyla yakaladılar
Giriş Tarihi: 8.8.2025 11:51 Son Güncelleme: 8.8.2025 11:55

4 kilo uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı; Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri’nce dört kilo 129 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Kartal Tepe Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki O.O. (26) isimli kişinin üzerinde bir miktar Marihuana maddesi ele geçirildi ve O.O. gözaltına alındı. O.O.'nun uyuşturucu maddeleri satın aldığı S.D. (44) de Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.D.'nin ikamet adresinde yapılan detaylı aramalarda dört kilo 129 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 655 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan yasal işlem gören O.O. serbest bırakıldı. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

