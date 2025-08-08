4 kilo uyuşturucuyla yakaladılar

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Kartal Tepe Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki O.O. (26) isimli kişinin üzerinde bir miktar Marihuana maddesi ele geçirildi ve O.O. gözaltına alındı. O.O.'nun uyuşturucu maddeleri satın aldığı S.D. (44) de Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.D.'nin ikamet adresinde yapılan detaylı aramalarda dört kilo 129 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 655 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan yasal işlem gören O.O. serbest bırakıldı. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.