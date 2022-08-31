4 Levent Metro Durağı Nerede? 4 Levent Metro Durağına Nasıl Gidilir, Çıkışlarından Hangi Otobüsler Geçiyor?

İstanbul'da ulaşım yolları her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Bu nedenle bölge halkı ulaşım için farklı alternatiflere başvuruyor. Bu alternatiflerden birisi olan metro durakları ile kolaylık sunuyor. 4. Levent metro durağı da onlardan biri. Ulaşımın son derece kolay olduğu metroda farklı duraklar bulunur. Bu duraklar arasında yer alan 4 Levent Metro durağı nerede sorusu hakkında merak edilen bilgileri sizler için derledik. İşte detaylar...

4 Levent Metro Durağı Yol Tarifi

Metro ile ulaşım sağlamak isteyen kişiler için en sık araştırılan duraklar arasında 4 Levent Metro durağı yer almıştır. Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan 4 Levent metro durağı hakkında yol tarifi sıklıkla merak edilir. Metronun M2 hattında bulunan 4 Levent Durağı, Kağıthane'nin Emniyet Evleri mahallesindedir. İstanbul'un en eski metrolarından birisi olan 4 Levent metro durağına ulaşmak için Yenikapı veya Mecidiyeköy'den M2 Yenikapı- Hacıosman metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

4 Levent Metrodan Hangi Otobüsler Geçiyor?

İstanbul'da yaşayan ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan kişilerin tercih edeceği alternatifler vardır. Bunlardan birisi olan Metro, farklı güzergahlara daha kısa sürede ulaşım sağladığı için sıklıkla tercih edilmiştir. Bu ulaşım hakkında yeterli bilgi sahibi olamayanlar metro durağına ulaşım noktasında otobüsleri tercih etmiştir. 4 Levent Metrodan hareket edecek kişi, buradan hangi otobüsler geçiyor sorusuna cevap aramıştır. Bu metro hattından geçen otobüsler ise; 130ŞT, 27T, 29Ş, 41, 500L, 500T, 59RS, 63, E-3 şeklindedir.

4 Levent Metro Durağı Çıkışları

İstanbul'da ulaşım noktasında ilk sıralarda yer alan Metro, farklı durakları ile en sık tercih edilen raylı sistemlerden birisidir. Metro ile ulaşım sağlayacak kişiler istasyonların farklı çıkışlarını kullanabilirler. Bu durumda 4 Levent metro durağından inecek kişiler farklı durak çıkışlarını merak ederler. 4 Levent çıkışının yanı sıra Çeliktepe çıkışı, Çeliktepe Sapphire çıkışı, Yeni Levent ve Emniyetevler çıkışları bulunur. Güneyde bulunan Çeliktepe çıkışı, açık olan ve sıkça kullanılan çıkışlardan birisidir.