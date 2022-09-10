4 metrobüs kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazada facia yaşandı. 99 kişi yaralanırken, D-100 karayolunun bir çok noktasında trafik kilitlendi. Kaza dün saat 18.40 sıralarında meydana geldi. İki metrobüs, Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı, diğer 2 metrobüs de onlara çarptı. Feci kazada metrobüs yolu savaş alanına döndü. Bazı yolcular metrobüs içinde sıkışırken, bazıları da camları kırarak atlamak zorunda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle güzergah boyunca uzun araç kuyruğu oluştu. Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan kilometrelerce yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ve diğer metrobüs duraklarına ulaşmaya çalıştı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun birçok noktasında, trafik kilitlendi. Metrobüs yolunda saatlerce yürüyerek evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar "İmamoğlu istifa" sloganları attı. Kaza yapan araçların yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından çekilmesi üzerine metrobüs seferleri normale döndü.Olayın görgü tanıklarından Nadir Akın Özyıldırım kaza sırasında bir kafede oturduklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Bomba gibi bir ses geldi, olay yerine koştum. İnsanlar kendilerini dışarıya attı. Bağıran mı, camları kıran mı dersiniz... Sonra yardıma gittim, iki kişiyi çıkardım. Şoför şoktaydı, bacakları sıkışmıştı." Kazayı anlatan bir yolcu ise "Öndeki metrobüse çarptı, çok kötüydü" derken, bir başka yolcu ise "Bir anda karşı karşıya geldiler, kafa kafaya çarpıştılar" diye konuştu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kafa kafaya çarpışan iki aracın, İBB'nin geçtiğimiz aylarda filoya kattığı yeni metrobüslerden olduğu öğrenildi.Avcılar'dakimetrobüs kazasının ardından İstanbul Valiliği ve AFAD vatandaşlarla ilgilenirken bir çok siyasiden de geçmiş olsun mesajları geldi. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her afette olduğu gibi kaza sonrası ortalarda görünmedi. Kazanın ardından saatler geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmayan İmamoğlu sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar İmamoğlu'nun nerede olduğuna ilişkin paylaşımlarda bulunurken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı'na tepki gösterdi. Göksu, "Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var" dedi. Madrigal ve Can Ozan'ın Kemerburgaz'daki YBT etkinlik alanındaki konserleri izlemeye gittiği öğrenilen İBB Başkanı İmamoğlu, tepkiler üzerine gece yarısı hastanede yaralıları ziyaret etti, sosyal medya hesabından da kazayla ilgili oluşan aksama nedeniyle özür diledi.