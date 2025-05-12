4 milyar TL’lik vurgun yapmışlar

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.Çete üyelerinin vatandaşların banka hesaplarına izinsiz şekilde erişerek bu hesaplardan farklı hesaplara para transferi yapıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.Çetenin internet üzerinden 'sıfır faizli kredi, araç kiralama, sigorta ve kart aidatı iadesi ile ucuz tatil turu' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı da tespit edildi.Şüphelilere ait banka, kripto hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 4 milyar TL tutarında işlem hacminin bulunduğu, paraları kripto cüzdana aktardıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 30 kişiden 25'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.