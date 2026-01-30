Haberler Yaşam Haberleri 4 ünlünün uyuşturucu testi daha pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 30.01.2026

Batuhan ALTINBAŞ
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi yapılan isimlerden 4'ünün daha test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Adli makamların talimatıyla yapılan testlerde Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği bildirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında testleri yapılan 4 ismin testinin ise negatif sonuç verdiği öğrenildi.
