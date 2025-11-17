Haberler Yaşam Haberleri 4 yaşındaki Mehmet Emin kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 17.11.2025 09:59

Konya’nın Taşkent ilçesinde iddiaya göre babasıyla birlikte yürürken birden yola fırlayan 4 yaşındaki Mehmet Emin Kısa, otomobilin çarpası sonucu hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balcılar Mahallesinde yaşandı. Babasıyla birlikte sokak üzerinde yürüyen Mehmet Emin Kısa, iddiaya göre bir anda yola fırladı. Bu sırada seyir halinde olan Hasan Özçömlekçi (43) idaresindeki otomobil küçük çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Mehmet Emin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Özçömlekçi ise gözaltına alındı.

