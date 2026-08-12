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Giriş Tarihi: 12.08.2026

40 bin kanser hastasına ilaç desteği

40 bin kanser hastasına ilaç desteği
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl temmuzda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından 1 yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını bildirdi. Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kanserle mücadele eden vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yılın temmuz ayında, 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan son 1 yılda 40 bin kanser hastası vatandaşımız faydalandı. Vatandaşlarımızın tedavi imkânlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #VEDAT IŞIKHAN

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40 bin kanser hastasına ilaç desteği
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