40 bin kişi, Vuslat Gecesinde buluştu

HZ. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri sona erdi. Bu yıl 'Muhabbet Vakti' temasıyla başlayan törenler boyunca yüzlerce söyleşi, sergi, panel, müzik dinletisi gibi etkinlik düzenlendi. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sema ayin-i şeriflerini yaklaşık 40 bin kişinin takip ettiği belirtildi. Törenlerin son gününe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Kurtulmuş, konuşmasında "Ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir, bugünleri görmeyi bizlere nasip eyle" ifadesini kullandı. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus törenine gönderdiği mesajda şunları kaydetti: "Komşularımız başta olmak üzere bölgemizin her köşesinde akan kanın durması ve mazlumların hukukunun korunması için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hz. Mevlana'yı örnek alarak biz de pergel misali bir ayağımızı vatanımıza sabitleyip diğer ayağımızla bütün dünyayı dolaşıyor, insanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz."