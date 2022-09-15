40 İLDE 499 ARSA BAŞVURULARI BAŞLADI! TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru ekranı

TOKİ, ucuz arsa satışı ile hem yatırım hem de konut inşa etme imkanı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 40 ilde TOKİ'ye ait olan 499 arsa online ve açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satılacak arsalar, tapu ve KDV masrafından muaf olacak. Ucuz arsa fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar ise ''TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler, hangi illeri kapsıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2022 TOKİ 40 ilde 499 arsa satışı başvuru şartları, illeri ve arsa fiyatları hakkında merak edilenler…

40 İLDE 499 ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 40 ilde 499 arsa satışı başvuru tarihleri, şartları, illeri ve taksitleri ile ilgili tüm detaylar şöyle;