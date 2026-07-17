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Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:37

40 yıllık gazeteci amansız hastalığın pençesinde yardım bekliyor

Uzun yıllar memleketi Zonguldak ve İstanbul'da SABAH Gazetesi ve birçok ulusal mecrada gazetecilik yapan Ahmet Külsoy, yakalandığı amansız hastalığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık sorunları ile mücadele ederken maddi anlamda zorluk yaşayan Külsoy, tedavisine devam edebilmek için destek bekliyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
40 yıllık gazeteci amansız hastalığın pençesinde yardım bekliyor
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Trabzon'da 1955 yılında dünyaya gelen Ahmet Külsoy, Zonguldak'ta başladığı gazeteciliği İstanbul'da başta SABAH olmak üzere birçok mecrada 40 yıl boyunca sürdürdü. Geçtiğimiz yıllarda yakalandığı mide kanseri nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Külsoy'un Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü'nde tedavisi sürüyor. Kimsesi olmayan Külsoy'un tek başına verdiği yaşam mücadelesinde, bakım masrafları maddi zorluğa neden oluyor. Gazeteci Külsoy, sağlığına kavuşmak için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

AHMET KÜLSOY KİMDİR?

Ahmet Külsoy, 1955 Trabzon doğumlu, Zonguldak'ta yetişmiş ve uzun yıllar yerel basında çalıştıktan sonra İstanbul'da ulusal mecralarda gazetecilik yapmış deneyimli bir gazetecidir. 40 yılı aşkın süre gazeteci olarak mesleğini sürdüren Külsoy, birçok araştırma odaklı habere imza attı.

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40 yıllık gazeteci amansız hastalığın pençesinde yardım bekliyor
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