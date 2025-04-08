400 öğrencinin dolandırılmasıyla ilgili turizm şirketinde açıklama! “Çalışanımızı emniyete biz ihbar ettik”

Kayseri'de aralarında TED Koleji'nin de bulunduğu 5 özel okulun yaklaşık 400 öğrencisini Paris gezisi adı altında 25 milyon lira dolandıran Gürcan Sarıkaya'nın çalıştığı Macera Turizm'den açıklama geldi.

GÜRCAN'I EMNİYETE BİZ İHBAR ETTİK

Kayseri'de 20 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Macera Turizm'in sahibi Ahmet Gürlek, yaşanan olayda kendilerin de mağdur oğlunu belirterek; "Biz 20 yıldır turizm faaliyeti yürütüyoruz. Gürcan Sarıkaya, bizim sigortalı çalışanımız. Yaptıklarından haberimiz yoktu. Okul yönetimleri bizi rayınca olaydan haberdar olduk. Olay ortaya çıkar çıkmaz, biz hemen savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hatta UYAP üzerinden ilk başvuruyu da biz yaptık. Gürcan'ı emniyete ilk biz ihbar ettik. Emniyete gidip ifademizi verdik. Olayın takipçisiyiz" dedi.

'PARAYI ELDEN TESLİM ETMİŞLER!'

Gürcan Sarıkaya'nın şirket adına hiçbir yetkiye sahip olmamasına rağmen okullarla ön protokol imzalayıp para topladığını belirten Ahmet Gürlek; "Velilerin tamamı ödemeleri okul yönetimine teslim etmişler. Okul yönetimi de bizim sigortalı personelimize 'ki bu kişi şirket adına hiçbir yetkiye sahip değil; temsil ve ilzam yetkisi yok, borçlanamaz, kambiyo işlemleri (çek, senet vs.) yapamaz. Ancak okul yöneticileri samimiyete dayanarak paraları elden teslim etmişler. Sonrasında okullara da bu yönde teşvikte bulunduk" dedi.

'SÖZLEŞMELERDE İMZAMIZ YOK"

Acenta sahibi Ahmet Gürlek turlar için standart olarak okul çerçeve sözleşmesi düzenlediklerini belirterek; Okullarla böyle bir sözleşme yapılmamıştı. Kaşe yerinde şirketimizin kaşesi bulunmasına rağmen, imza şirketimizin yetkilisine ait değil, dolandırıcılığı gerçekleştiren Gürcan Sarıkaya'ya ait. Bu sözleşmeden şirket olarak haberimiz yok. Ayrıca, sözleşmede belirtilen kişi sayısı da yer almıyor. Zorunlu seyahat sigorta poliçeleri düzenlenmemiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınmamış. Şunu da özellikle belirtmek isterim: Bizim bu paralarla ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Ne şahsi ne de ticari olarak herhangi bir hesabımıza para girişi olmadı. Bu olaydan bir mal edinmemiz, bir menfaat sağlamamız kesinlikle söz konusu değil. Tüm hesaplarımız zaten açık ve incelenebilir durumda" diye konuştu.